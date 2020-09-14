Известная российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что решила освоить новую профессию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Настя разместила видеоролик, в котором хвастается тем, что помогает строителям укладывать плитку.

"Ну всё. Осваиваю новую профессию!💪 Помогаю профессионалам укладывать плитку на наших балконах.👍🩰💃 Виталий и Антон дали мне все инструкции, так что, если нужна помощь в ремонтных работах, обращайтесь!😂, – пошутила знаменитость.

Поклонники живо отреагировали на этот пост, оставив под ним множество лайков. Однако комментариев под сообщением нет – Волочкова, очевидно опасаясь негатива в свой адрес, закрыла для своих подписчиков такую возможность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 14 Сен 2020 в 5:13 PDT

Politeka писала, что Анастасия Волочкова показала, как занимается в репетиционном зале в новом спортивном костюме. В этот раз скандальная артистка показала в социальной сети Инстаграм небольшой ролик, отснятый во время последней репетиции в личном зале, где она тренируется уже не первый год. Похоже, после отпуска Волочкова решила активно вливаться в работу и восстанавливать организм после отдыха в Турции.

Анастасия Волочкова показала, как занимается спортом на коврике. Звезда часто показывает своим подписчикам в Инстаграм тренировки, благодаря котором поддерживает себя в форме и не теряет растяжки. На новых видео балерина предстала на коврике, с валиком и шаром для занятий. Красотка показала, как растягивается, а затем сделала несколько раз свои знаменитые "вертолеты" ногами, покружив ими в шпагате. Кроме того, она покаталась на валике, подпрыгивала на шаре и проделала еще много упражнений.

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