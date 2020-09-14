Відома українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кардашьян, показала себе у відвертому образі

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості.

На зірці – лише відверті трусики і корсет, розкішні груди дівчина прикрила рукою, очі моделі закриті.

Олена звернулася до своїх прихильників з проханням дати назву викладеному знімку і пообіцяла, що виставить в сторіс кращий, на її думку, варіант.

"Розвалилася 😂 як би ви назвали це фото?🙉Найкращий варіант виставлю в сторіс😄 👇 🏻", - пообіцяла зірка.

Шанувальники не пройшли повз нового образу знаменитості, засипавши фотографію різноманітними коментарями.

"Баба 21 століття на сіні 😹 look at me😻 Королева сінника 😂 💛🥰💛🥰💛🥰 Поворот не туди😆🔥👍🏻 А я на лимони 🍋 дивлюся 🔥Я впала з сінника😂 перша дівчина на селі💁🏻♀️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🤪😜👍", – написали вони.

Крім того, шанувальники за 8 хвилин встигли поставити під фото більше тисячі лайків.

Politeka писала, що відома київська модель Олена Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, вразила вигинами в красивій сукні.

Зірка інтернету показала в Instagram кадри, як проводилася її чергова зйомка. Цього разу модель знімалася в кабріолеті, і вона:"Ух, як заводить".

Олена була в довгій червоній сукні на голе тіло, що можна помітити по виразним пікантним деталям. Червона тканина красиво обтягнула розкішну фуру знаменитості-великі груди, тонку талію і красиві стегна. Модель всіляко вигиналася стоячи на кріслі авто. Волосся зірки було розпущеним, а на обличчі ніби зовсім не було макіяжу, виділялися лише темні брови.

Модель Олена Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, перестаралася з вибором вбрання. Прославлена молода модель з дивно стрункою фігурою вразила фанатів несподіваними кадрами в кофтині зі шнурівкою прямо на грудях. Справа в тому, що Олена є альтернативною моделлю і працює амбассадором одягу і білизни, тому багато магазинів публікують кадри з нею в самих різних образах.

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