Популярная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, приспустила джинсы ради горячего вида

Как сообщает Politeka.net, красотка выложила в микроблоге "Инстаграм" серию новых откровенных фото. На этот раз она предстала в прозрачном черном белье, которое практически не скрыло ее аппетитные формы. На ногах у девушки можно заметить экстравагантное сочетание шорт и штанов, связанных подвязками.

На первом снимке Алена Омович выбралась на балкон и села на стул, соблазнительно запрокинув руки за голову. При этом она до предела натянула свои трусы, которые выбиваются из-под молнии штанов. Для другого кадра брюнетка позировала возле окна с кокетливо высунутым языком.

"1 или 2?😛 Одна постановочная и вторая случайная🤔За какую же будет больше голосов?", - отметила модель.

Пользователи социальной сети прокомментировали пикантный вид Омович и оставили много позитивных комментариев:

"Теперь мои любимые фотки"; "Малая, ну ты бомба💣"; "Сейчас шорты одевают просто на голое тело. И фотка интереснее смотрелась бы."; "Да ясен пень, ты везде секси 😍🔥👍"; "Самая красивая девушка в Украине"; "Просто кайф"; "Просто Прелестная Красивая Девушка с шикарной фигурой, правда!!!😍".

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