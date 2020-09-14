Українці продовжують ставати "жертвами" масового блокування карт у Приватбанку

Про новий кричущий інцидент на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, націоналізований державою ПриватБанк без попередження нібито заблокував відразу дві його карти, на одну з яких приходила пенсія.

"10.09.20 банк без будь-яких пояснень заблокував обидві карти «універсальну» і «пенсійну». Пояснювати будуть через 8 робочих днів. Боргів немає, кредит не брав, співробітники радять утриматися від їжі, з дому не виходити і нічого ніде не купувати", - розповів він у своєму негативному відгуку.

Клієнт також поскаржився, що не може звернутися на гарячу лінію для з'ясування нюансів НП, адже ПриватБанк заблокував його основний номер.

"Що треба робити Пенсіонеру якщо немає готівки? Про яке зберігання заощаджень в банку може йти мова? Хто може забирайте і біжіть. Зберігайте краще під матрацом, хоч щось залишиться. Подзвонити на гарячу лінію не можна. Співробітники банку заблокували мій телефон", - поскаржився незадоволений чоловік.

"Дозвольте, будь ласка, нам детальніше розглянути ваш випадок і розібратися в ситуації, що склалася. Для цього ми запросили в особистому повідомленні Ваш контактний номер", - оперативно відреагував на скаргу співробітник Приватбанку в коментарях під публікацією.

Відзначимо, що це не перший випадок, коли українцям блокують карти для виплат. Раніше на подібну проблему поскаржився клієнт, чия карта "потрапила під роздачу" Приватбанку.

За його словами, банк заблокував йому карту після зарахування зарплати.

"Два рази мені зарахували зп і картку заблокували. Просять принести довідку переселенця. У зв'язку з тим, що я з 2006 року, мені письмово відмовили в цій довідці. Попросили прийти у відділення з паспортом і кодом. Прийшов, сфотографували. Результату "нуль". На питання чому не розблокували, відповідь-Принесіть довідку", - розкрив клієнт подробиці скандалу.

Нагадавши, гроші на рахунки не повертають, ПриватБанк попередив українців про неприємності: "Нам дуже шкода...".

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк блокує карти, є ризик залишитися без грошей в будь-який момент.

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