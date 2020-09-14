Колишня учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова вирушила на прогулянку на яхті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

На фотографії Даша позує на яхті, на ній – роздільний відвертий купальник, модель стоїть на одній нозі, руками дівчина схопилася за корабельний місток.

"Хочу висловити неймовірну подяку всім, хто порадив взяти в оренду яхту і насолодитися морською прогулянкою. Яхти відправляються з морського вокзалу. Є різні варіанти: екскурсійні та для релаксу, групові на різну кількість людей та індивідуальні. Ми взяли індивідуальний тур і попливли у відкрите море 🌊 приємний бриз, Красивий захід сонця і катання на хвилях - все було ідеально. До речі, вода подалі від берега-дуже чиста. Тому, однозначно, рекомендую. Любите морські прогулянки? Або віддаєте перевагу відпочивати на пляжах?",- написала вона.

Фанати оцінили свіже фото зірки і за 20 хвилин поставили під публікацією більше чотирьох тисяч лайків. Однак, їхні думки в коментарях розділилися.

"Вауу🤤🤤🤤❤️❤️❤️❤️❤️ на цій яхті половина київських ескортниць побувало ) тепер зрозуміло, з ким ти "зустрічаєшся" Гарна як красиво Класна Даш привези магнітик я дуже люблю морські прогулянки фото топ", - пишуть вони.

Politeka писала, що Даша Ульянова розбурхала відвертою позою. У себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Даша була одягнена в халатик. Вона сиділа на стільці-кушетці, закинувши ніжки. Особливої пікантності кадру надав той факт, що Ульянова задерла халатик, оголивши свої стрункі ніжки, і трохи відчинила, натякнувши на те, що під халатом нічого немає.

Екс-учасниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала свій ідеальний відпустку дівчина стала популярна відразу після шоу. А скандальний фінал лише додав їй популярності. Даша розлучилася з Максом Михайлюком відразу після шоу, дізнавшись про його інтимний зв'язок з однією з учасниць ще під час зйомок одного з ефірів.

Поза вражає: Даша з "Холостяка" козирнула молодим тілом в міні-бікіні на відпочинку в Одесі.

Даша з " Холостяка» спантеличила кругленьким животиком і зізналася: "казка стала реальністю».

Даша Ульянова з "Холостяка" помірялася довгою ніжок зі спекотною красунею: одна краше інший.