Дочка відомої української актриси Олени Кравець з "Квартал 95" вразила стильним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 17-річна Марія опублікувала серію знімків, зроблених на вулиці. Маша позувала на тлі київських пейзажів. Вона була одягнена в стильний шкіряний костюм. Дівчина підставила обличчя сонечку і заплющила очі від задоволення, ледь відкривши рот.

"Насолоджуємося видами на оболонь", - підписала фото дівчина.

За годину пост Марії зібрав понад тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Одним словом-пацанка!", "Красуня», «Ооооооооуууу", " фотограф топ!", "Стиль і погляд, просто бомба», «Вау», «а ми насолоджуємося видами на тебе», «Красиво», «красуня, що ви забули на моєму даху?» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Маша Кравець зважилася на зміну іміджу, в результаті чого стала ще сильніше схожою на маму. Дівчина обстригла волосся, зробивши собі каре.

"Настрій", - коротко підписала дівчина своє перетворення.

Як відомо, юна дочка актриси вже давно живе окремо від сім'ї. Таке рішення було прийнято через проблеми з логістикою і завантаженістю сім'ї після народження двійнят. Марія живе з подружкою в окремій квартирі, завдяки чому стала дуже самостійною.

Нагадаємо, що розпатлана Маша Кравець покрасувалася з надутими губами перед дзеркалом: особисті кадри.

Як повідомляла Politeka, Маша Кравець крутнула п'ятою точкою, вразивши дорослими танцями: мамі краще не дивитися.

Також Politeka писала, що Маша Кравець приголомшила сміливою зміною іміджу, вся в матір: "вирішила коротше?".