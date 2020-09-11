Дочка відомої української актриси Олени Кравець з "Квартал 95" Марія здивувала новим талантом

Як передає Politeka.net, у себе в сторіс дівчина опублікувала відео з танцювального залу. Судячи з усього, Марія активно займається сучасними танцями. Свої досягнення вона вирішила продемонструвати публіці.

17-річна красуня танцювала під ритмічну музику, роблячи, часом, занадто дорослі рухи. Так, Марія виставила вперед "п'яту точку", а також спокусливо присідала і вигиналася. Варто відзначити, що у дівчини все круто виходило. Шанувальники не змогли залишити Марії коментарі, так як відео було опубліковано в сторіс.

Як відомо, старша дочка Олени Кравець вже довгий час живе окремо від батьків, тому дуже швидко подорослішала і стала самостійною. До речі, чим старше вона стає, тим більше вона схожа на свою маму.

Раніше ми писали, що Маша Кравець здивувала різкою зміною іміджу. Дівчина зробила коротку стрижку, про що розповіла у себе в Instagram. Вона позувала на камеру, показуючи, як сильно їй подобається новий образ. До речі, до цього і сама Олена Кравець підстриглася під каре.

Крім цього, нещодавно дочка актриси поділилася кадрами з відпочинку в Одесі. Вона каталася на байдарці, зустрічаючи світанок у відкритому морі.

Нагадаємо, що Маша Кравець покрасувалася з надутими губами перед дзеркалом: особисті кадри.

Також Politeka писала, що Маша Кравець у відвертому топі вразила схожістю з матір'ю.

А ще Politeka повідомляла, що Маша Кравець приголомшила сміливою зміною іміджу, вся в матір: "вирішила коротше?".