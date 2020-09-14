Дочь известной украинский актрисы Елены Кравец из «Квартал 95» поразила стильным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 17-летняя Мария опубликовала серию снимков, сделанных на улице. Маша позировала на фоне киевских пейзажей. Она была одета в стильный кожаный костюм. Девушка подставила лицо солнышку и зажмурилась от удовольствия едва приоткрыв рот.

«Наслаждаемся видами на оболонь», - подписала фото девушка.

За час пост Марии собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Одним словом - пацанка!», «Красотка», «Ооооооооуууу», «фотограф топ!», «Стиль и взгляд, просто бомба», «Вау», «А мы наслаждаемся видами на тебя», «Красиво», «Красотка, что вы забыли на моей крыше?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Маша Кравец решилась на смену имиджа, в результате чего стала еще сильнее похожей на маму. Девушка обстригла волосы, сделав себе каре.

«Настроение», - коротко подписала девушка свое преображение.

Как известно, юная дочка актрисы уже давно живет отдельно от семьи. Такое решение было принято из-за проблем с логистикой и загруженностью семьи после рождения двойняшек. Мария живет с подружкой в отдельной квартире, благодаря чему стала очень самостоятельной.

Напомним, что растрепанная Маша Кравец покрасовалась с надутыми губами перед зеркалом: личные кадры.

Как сообщала Politeka, Маша Кравец крутнула пятой точкой, впечатлив взрослыми танцами: маме лучше не смотреть.

Также Politeka писала, что Маша Кравец ошеломила смелой сменой имиджа, вся в мать: «Решила покороче?».