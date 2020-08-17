Дочка української актриси Олени Кравець з "Квартал 95" Марія показала себе після зміни образу

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото після зміни стрижки. Юна красуня вчинила дуже сміливо і без жалю обрізала своє довге волосся. Марія зробила модну укладку і позувала на камеру з різних ракурсів. Дівчина не стала наносити макіяж. Вона виглядала дуже свіжо і молодо.

"Нова стрижка-нове життя?",- підписала фото дівчина.

За 40 хвилин пост красуні зібрав майже тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дуже ніжна", "тобі пасує", "Ну ладно, тобі так добре...", "Пупсек", "Стрижка топ","красива","Вау", "Маш, тобі будь-яка зачіска підійде)) а чому вирішила підстригти коротше?", "Тобі так пасує ця стрижка!", "Прямо з показу", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марія не вперше експериментує зі своєю зовнішністю. До того, як підстригтися, вона пофарбувала частину волосся в світлий колір. Як відомо, Маша вже давно живе окремо від батьків. Завдяки своєму характеру дівчина подорослішала завчасно.

Варто відзначити, що Маша дуже схожа на свою матір. Чим старше вона стає, тим очевидніше схожість.

Нагадаємо, що дочка Кравець похвалилася розвагами з подружкою: "трохи про наш досвід...".

Також Politeka писала, що дочка Кравець кардинально змінила імідж, мамі точно сподобається: "Легко сплутати з...".

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець з "Квартал 95" отримала сувору настанову від мами:"збирай речі і йди".