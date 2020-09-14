Стало відомо, як карантин і пандемія китайського вірусу вдарили по ринку праці та послуг в Україні

Про це пише Finance.ua.

Як стверджують експерти, ринок побутових послуг збільшився, а восени попит на нові вакансії стане більш затребуваним.

Головними послугами осені стануть - утеплення вікон, стін і балконів, установка бойлерів для підігріву води. Якщо введуть жорсткий карантин, то заробити на цьому зможуть доставщики продуктів і товарів.

Популярними стануть вакансії нянею, репетиторів або гувернанток, якщо дітей знову відправлять на віддалене навчання.

Розцінки високі і залежать вони, в першу чергу, від віку дитини, которму цю няню підшукують. Для немовлят - добова вахта 15 днів обійдеться молодим батькам в 15 тис. Для дітей до двох років місяць роботи няні з досвідом, яка може надати рекомендації від минулих роботодавців, оцінюється в 25-26 тис.грн, або 120-130 грн/год.

Гувернантка, що володіє англійською мовою, яка також буде відводити-приводити дитину в школу і зі школи, стежити, щоб він був ситий і зробив уроки, плюс дві години заняття англійською, може отримувати по 45 тисяч на місяць.

На даний момент одна година репетитора в середньому обійдеться батькам в $10, але розцінки підвищуватимуться напередодні іспитів.

Раніше ми розповідали про нове підвищення зарплат. За словами глави Міносвіти, вже з 1 січня 2021 року планують підвищити зарплати тим вчителям, оплата праці яких здійснюється за єдиною тарифною сіткою.

Тобто, протягом року їх зарплати повинні зрости в середньому на 30%.

Ставка заробітної плати вчителя вищої категорії на 1 січня 2021 року, як обіцяє Сергій Шкарлет, складе 6461 грн, а на 1 липня – вже близько 7000 гривень.

Що стосується розрахункової зарплати вчителів, то з 1 січня вона зросте до 12 тисяч, а з 1 липня 2021 року - до 14 тисяч.

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