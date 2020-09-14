Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася своїми проблемами під час відпочинку в Туреччині

Як пише Politeka.net, зірка "Орла і Решки" опублікувала на своїй сторінці в Instagram пікантні фото. Вона постала перед шанувальниками в рожевих трусиках-бікіні і білій блузці, яку, судячи з усього, накинула на оголене тіло і зав'язала вузлом на животі.

У такому вигляді Леся Нікітюк посвітила стрункими ногами і спокусливим бюстом. До того ж, вона злегка нахилилася в розкутій позі. На одному зі знімків ведуча подарувала фанатам приємну посмішку.

"Доброго ранку мої ципочки. Вибрати фото для дівчини це ще той зубний біль. 😁 1 або 2? 👇 🏻 До речі ні у кого немає знайомого стоматолога в Анталії?",- поцікавилася знаменитість в описі.

Користувачі соцмережі в коментарях висловили своє захоплення від зовнішності Лесі та її сміливості у виборі нарядів:

"Красуня фігура - супер🔥 🔥"; "Кайф)))) Леся ти дуже хороша, красива, весела, обожнюю тебе, а фотка фантастична що і 1 і 2"; "Труселя Топ🔥 🤘"; "Леська, не прикривайся, ти прекрасна"; "нарешті зрозумів, що ці фоточки не для чоловіків, а для подружок, що б вони заздрили. Тому і з чоловіками негаразди"; " Ах, хороша як👍 ракети дивляться в небо 💘"; "Нам би без трусів ще цікавіше було б 😏"; "Леся, о Боже, ці ноги просто прекрасні. Якщо чесно вони мене зводять з розуму".

Нагадавши, що пустотлива Нікітюк покрутила пружним багатством в одному бікіні

А ще Politeka писала, що гаряча Нікітюк блиснула дарами природи посеред ванної

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк на тлі роздягненого чоловіка пустилася " у всі тяжкі"