Гривня продовжує знецінюватися по відношенню до курсу долара

Про це пише Finance.ua.

На минулому тижні курс долара продовжив зростання і зупинився на позначці в 28 грн/$. Таким чином, тижневий приріст склав 20 копійок.

За словами фінансового аналітика Максима Пархоменка, національна валюта знижувалася по всьому спектру ринку. Що стосується готівкової гривні, то вона просіла в ціні на 25 копійок, діставшись до позначки в 28,05 грн/$.

На сьогоднішніх торгах гривня утримує свої позиції і торгується нейтрально. Незважаючи на те, що нацвалюта почала торги зі свого мінімуму, ажіотажу на ринку немає.

Але експерт попереджає українців, що це ще не межа і на поточному тижні курси долара і євро будуть рости в ціні.

"Якщо долар зможе пройти цей рівень і вирости вище 28,15 на ринку, почнуть рости девальваційні очікування, що буде змушувати багатьох притримувати свої долари, а це буде штовхати курс далі вгору. У парі з євро у гривні аналогічні позиції. Минулого тижня ми переступили позначку в 33,00 євро за долар. На даний момент національна валюта зберігає потенціал зниження до 33,50 гривень за євро", – підкреслив Пархоменко в коментарі журналістам.

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За словами аналітика Андрія Шевчишина, цей процес помітно позначився на курсі української валюти. Крім того, учасники міжбанківського ринку орієнтуються на минуле у вівторок розміщення ОВДП, яке підтвердило низький попит на держоблігації за пропонованими ставками.

Шевчишин також зазначив, що ще одним позитивним фактором для курсу гривні стане обвал цін на нафту на світових ринках. Це зробить її дешевшою для України.

Аналітик також розповів, якого курсу варто чекати українцям найближчим часом.

"Ймовірно, в найближчій перспективі гривня буде коливатися на позначках 27,7-27,9 гривні за долар», - заявив він.

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