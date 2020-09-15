Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер блиснула розкішною фігуркою в білому боді

Як передає Politeka.net, соковиті кадри з'явилися на фан-сторінці зірки, а Кайлі опублікувала їх у себе в Instagram. На фото дівчина позує в білому обтягуючому боді, яке підкреслює ідеальну фігурку красуні. Кайлі підняла руки вгору, щоб підкреслити ідеальні вигини молодого пружного тіла.

Додамо, що на фото Кайлі ще з чорним волоссям, яке їй дуже пасує. Незважаючи на пікантність фото, воно виглядало дуже ніжним.

"Любов моя", «мені подобається бачити це», «вона така ідеальна», «красуня», «дика троянда», «красуня», "принцеса", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер порадувала шанувальників яскравим знімком. На фото модель позувала в мініатюрному топі, сидячи на передньому сидінні автомобіля. Дженнер була в кросівках, штанях і капелюшку. Образ модель доповнила рожевою сумочкою і годинником на руці. Топ був досить тісним, тому пишні груди красуні так і норовили вирватися назовні.

Крім цього, нещодавно Кайлі Дженнер звела з розуму пікантним фото з пляжу. Модель сиділа біля води, намазавши своє тіло маслом, від чого воно сильно блищало. Шанувальники не могли відірвати погляд від апетитного бюста красуні.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер в образі спокусливої морячки осідлала величезний якір:"смачна".

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