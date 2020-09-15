25-річна британська модель та інстадива Демі Роуз в черговий раз змусила шанувальників стікати слиною, дивлячись на її апетитні форми
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в екстремальному міні персикового відтінку.
Так, пишнотіла Демі розтягнулася в гамаку, грайливо вхопившись пальцем за лямку купальника. Дівчина сильно потягнула за мотузочку, ризикуючи оголити величезні принади.
Крім цього Роуз вирішила продемонструвати світові свою видатну п'яту точку. Модель повернулася до камери спиною, сидячи на колінах в тому ж гамаку, поклавши руки на пояс і натягнувши плавки. Демі кинула томний погляд через плече, відкривши ротик.
"Їй сподобається, коли вона буде готова", - підписала ці знімки британська серцеїдка.
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Користувачі кинулися коментувати побачене: від такого точно ніхто не залишиться байдужим.
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Раніше ми повідомляли, Демі з чарівною посмішкою похвалилася об'ємними формами в купальнику з оборками. Дівчина сперлася на дерев'яну огорожу, продемонструвавши пишний бюст, плоский животик і круті стегна.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.