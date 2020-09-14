Російська ведуча і актриса Евеліна Бледанс здивувала своїх шанувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На Евеліні - суворе синє плаття з коміром під горло, її руки підняті вгору, вираз обличчя серйозний.

"Догралася...", - коротко підписала фотографію знаменитість.

Шанувальники активно відреагували на цей пост: деякі сміються, інші, навпаки попереджають зірку від настільки необдуманих повідомлень, натякаючи на незавидну долю актора Михайла Єфремова.

"Я так і знала😂 та Люберецькі хлопці серйозні. Ви визнаєте свою провину ?😁 😨 😨 Евеліна, от не треба так. Єфремов вірш прочитав на свою голову. Роль фатальної жінки, або навпаки? Напевно заміж виходьте😊 😘 😱 за чтооо 😮 😮 😮 😮 😮 ай ай ай😂 😂 😂", – пишуть люди.

Politeka писала, що Евеліна Бледанс поділилася з шанувальниками своєю проблемою.

"У Семена Поліна прихворіло після щеплення манту. Вчора їх було четверо, сьогодні і Сему залишила вдома з легким нездужанням. Ось зараз дилема-чи робити щеплення від грипу і коронавірусу. Розповідайте, матусі, які у вас думки? Ми робимо щеплення вибірково. Манту начебто завжди переносили добре, а тут така ослабленість організму вийшла", - написала зірка.

Шанувальники не залишили знаменитість наодинці з її проблемою і почали давати їй усілякі поради.

Евеліна Бледанс посвітила принадами поруч зі співаків Шурою. Вона показала відеозапис пустощів з знаменитим другом на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Евеліна і Шура разом взяли участь у програмі" зірки зійшлися", а в перервах між зйомками записали спільний ролик. Артисти тісно притиснулися один до одного і заспівали дуетом. Бледанс раптово помітила, що її схудлий на 30 кілограмів товариш тепер схожий на Миколу Дроздова, ведучого програми "у світі тварин", чим спочатку засмущала виконавця.

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