Популярна співачка Ані Лорак похвалилася світським відпочинком в компанії Сергія Лазарєва

Знаменитість опублікувала спільне фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. "Теплий і радісний вечір у колі друзів", - зазначила вона в описі.

На знімку Ані Лорак в білому піджаку і чорному топі притулилася до свого друга Сергія Лазарєва, з яким їй приписують роман. Виконавець придбав свою супутницю за плечі, на ньому можна помітити чорний костюм і білу сорочку. У компанії опинилася ще одна зірка-співачка Поліна Гагаріна, яка вбралася в чорну сукню з відкритими плечима. Вона сперлася на плече Сергія Лазарєва з променистою посмішкою. Варто відзначити, що зірки сидять за столом в ресторані, перед ними можна помітити келих з червоним вином.

Користувачі соціальної мережі в коментарях захопилися таким тріо, навіть Сергій Лазарєв не стримався і залишив сердечка під фото з такими красунями:

"Три найкрутіших вокаліста Росії сидять❤️. А ви, до речі, знову зачіску поміняли))). Вам йде, Кароліна 😍♥️♥️♥️"; "Ви така красива 😍"; "Кароліна, може бути дует з Поліною Гагаріною?😻 🌼 ❤"; "Дівчата а ви вже поділили хлопця?🤔 "; "Каролиш, ти неймовірна, боже, як можна гарнішати з кожним днем? ❤️ Який образ, а зачіска ⚡ як ми сумували за чубчиком, тобі так йде така зачіска"; " Лазарєв і Лорак - супер пара🔥 🙌"; " А може тріо?".

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