Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила фігурою в сукні з екстремальним декольте

Як передає Politeka.net, співачка обожнює відверті вбрання, за що її дуже люблять шанувальники і досить часто сварять українці. Втім, зірку це, схоже, не хвилює, тому вона продовжує дивувати публіку все більш і більш пікантними костюмами.

На останньому ефірі шоу "Танці з зірками" Кароль з'явилася в дуже спокусливому образі. Вона була одягнена в чорну сукню з екстремально глибоким декольте. Апетитні груди співачки так і норовили вирватися назовні. Корсет сукні був прикрашений красивими каменями, що додало особливої пікантності образу.

Тіна скористалася моментом і влаштувала спекотну фотосесію в дзеркальній кімнаті або біля дзеркальної стінки. Вона спокусливо вигиналася, демонструючи свою фігуру у всій красі.

Варто відзначити, що образ викликав справжній фурор в мережі. Тіні залишили масу компліментів під її постом і більше 40 тисяч лайків.

"Пожежа", "Мама-кішка", "до цього моменту ви бачили щось настільки прекрасне? Ось і я ні", "Якаааа гарна! Зразок істинної жінки) захоплююся і надихаюся вами", "я горю. За що нам така краса?", "Боже, яка богиня», «Королева», "О Боже", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що домашня Тіна Кароль в косинці вип'ятила губки і показала свою нову гордість: "Красотулька".

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