Відома українська співачка Тіна Кароль обожнює балувати своїх шанувальників новими знімками в Instagram
Також нові фото і відео виконавиці з'являються і в її фан-групах, передає Politeka.
Так, нещодавно в одній з таких фан-груп тренера шоу "Голос країни" з'явилося відео, в якому красуня одягнена в одяг бренду "Dream team", який присвячений релізу альбому співачки "Знайти своїх".
На відео, яке виклала виконавиця, Тіна в бежевому брючному костюмі і світлій блузці. В руках у співачки - iPhone останньої моделі, вона дивиться в нього і чомусь посміхається, кокетливо випинаючи губки. На голові у зірки - косинка.
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"Тіна Кароль у футболці "Знайти своїх" власного мерча, який приурочений до виходу нового альбому 18 вересня!",- підписаний відеоролик.
Шанувальникам сподобався новий образ Тіни, про що вони негайно повідомили в численних коментарях під постом.
"Така домашня🦊 😻 💋 💋 💋 ну красотулька,супер!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ 💥 💥 💥 І по домашньому і стильно💫", – написали вони.
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Politeka писала, що Тіна Кароль здивувала витівкою, пофліртувавши із заміжнім красенем, а також відомим артистом. Справа в тому, що Тіну помітили з новим чоловіком, який є популярним вітчизняним телеведучим Даніелем Салемом, під час відпочинку за лаштунками на зйомках другого ефіру танцювального шоу.
Так, зірка позує разом з популярним телеведучим Даніелем Салемом, який вів кілька вже легендарних для України проектів. Поруч з ефектним брюнетом Тіна мило сиділа поруч, кокетливо посміхалася і тихенько розмовляла. Сам Даніель не відмовився від жартівливої бесіди і також здивував мережу. Шанувальники були вражені побаченим, написавши, що історія з Баланом повторюється.
Відома українська співачка Тіна Кароль вбила наповал жарким видом в блузі з декольте. Фанати красуні опублікували у своїй групі спокусливе фото кумира. На знімку зірка постала у світлій блузі в чорний горошок.
Глибоке декольте відкрило види на пишні груди знаменитості. Співачка трохи стиснула груди руками. Доповнили образ довгі сережки у вушках. Кароль зробила укладку, закинувши частину волосся за вушко. Війковий край був виділений чорною довгою стрілочкою. Червона помада підкреслила пухкість губ.
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