Українська співачка Тіна Кароль вразила пікантним образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку в Instagram одного з фан-клубів виконавиці.

На кадрах видно, як знаменитість готують до прямого ефіру. Так, одна з помічниць зірки піднімає сукню Тіни, щоб Та ні за що не зачепилася.

На співачці чорне відверте плаття з дуже глибоким декольте. Груди ледь утримується в наряді, причому, помітно, що під сукнею співачки немає нижньої білизни. Зірка зосереджено йде спочатку по коридору – потім-спускається в зал по сходах.

Тіна Кароль постійно тримається за руку помічниці. Примітно, на дівчині, яка супроводжує співачку, надіта захисна маска, на самій тіні – ні.

Шанувальники по-різному оцінили це відео. Деякі, як завжди, в захваті від своєї улюблениці, інші розкритикували як зовнішність, так і поведінку знаменитості.

"То їй туфлі поправляють у всіх на виду, то плаття піднімають. 😂 😂 😂 хоча б перед камерою не робила б так. Дуже красива!!!! Тиночка сховав свої прищики, негарно: тиждень Українська співачка 🤔 👎 💔 пошкодуйте Вашого дорослого сина.нескінченно бачити напівголу матір, це може створити проблеми.і так ви б виглядали набагато сексуальніше в закритій сукні, ну жахливо ж... просто вас шкода. Вона красива спору немає але чомусь її перемкнула і вона стала одягатися вульгарно це соромно негарно у вас вид син росте Красоточка💜 💜 💜 наша Клеопатра 🤤 ❤ ️ яка Гарнюсенька 🔥 ❤ ️ на Брітні Спірс спалити схожа)))😊 😍", – пишуть люди.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Тіна Кароль (@tinakarol_fantina) 13 вер 2020 о 12:06 PDT

Politeka писала, що українська співачка Тіна Кароль вбила особистим діалогом під час телефонного дзвінка з Даном Баланом. Як стало нещодавно відомо, вже через тиждень відбудеться реліз альбому Тіни Кароль»знайти своїх". Оригінальною обкладинкою для альбому став витвір мистецтва знаменитого українського скульптора Володимира Цісарика.

У новий альбом Тіни Кароль увійдуть записи телефонних розмов з Даном Баланом співачка продовжує інтригувати випуском альбому» знайти своїх " Тіна на фан-акаунті Тіни також з'явився уривок телефонної розмови з Даном Баланом, який раніше зірка сама представила в своєму Instagram. Як з'ясувалося, в новому альбомі будуть також представлені записи віршів, прочитаних самою Тіною.

У самому телефонному записі чутні 15 секунд розмов артистів, які обговорюють ідеї для нового альбому, а також жартують про запропоновані варіанти.

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