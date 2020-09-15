Популярна модель Кендіс Свейнпол, яка є колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, захопила фігурою в нижній білизні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала пристрасне відео, на якому танцювала дуже гарячий танець. Вона була в трусиках і білій футболці, під яку не стала надягати білизну. Модель повільно рухалася під пісню Біллі Айліш, зводячи з розуму своїх шанувальників.

Варто відзначити, що красуня блиснула своєю апетитною «п'ятою точкою» і спокусливими вигинами ідеального тіла.

"Сходячи з розуму, ви прийшли в себе. Алан Уоттс», - підписала відео модель.

За півдня відео 31-річної красуні подивилися понад 60 тисяч разів. У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Унікальна", "тобі не потрібно було мене так вбивати", «що це за ефект?", "Приголомшливе видовище", "ця пісня мене хвилює, але твоя краса приховує це", "прийми мене, Кендіс, будь ласка ти найсвітліша жінка в світі", " Красива жінка, мій кумир, коли я був молодший. Все ще дивлюся на тебе", "ти настрій і натхнення", «що за пісня на задньому плані?", "Це цілий настрій", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол показала свою ідеальну фігурку в тісному міні-топі.

Нагадаємо, що апетитна Кендіс Свейнпол прийняла жарку позу на дереві:"смілива красуня".

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