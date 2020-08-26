Популярна модель Кендіс Свейнпол, яка є колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, захопила фігурою без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Будь вільний, як океан", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Свейнпол позує абсолютно без білизни, прикривши розкішну фігуру руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Ось це знімок. Насолода», «божественний ракурс", " до чого ж красива фігура. Чудо», «Беліссімо», «ти нереальна», «не можу намилуватися красою», "ось це бомба", - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, ексангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол влаштувала гарячі танці на пляжі. Розкішна модель похвалилася ідеальною фігурою в відрядному купальнику.
Спекотне відео Свейнпол опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість блищала в купальнику з принтом, схожим на забарвлення зебри.
Купальний наряд підкреслив пружні сідниці зірки, її груди і тонку талію.
Нагадавши, ангел Victoria's Secret часто показує фанатам свою фігуру
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Також Politeka інформувала, що зірки Victoria's Secret показали самі соковиті місця в прозорій сітці: «це треба бачити»
Модель красиво танцювала в такт музики і виглядала щасливою-неможливо відірватися.