Відома модель, екс-ангел «Victoria’s Secret» Кендіс Свейнпол підкорила красою тіла в крихітному бікіні

Зірка часто хвалиться ідеальною фігурою, пише Politeka.net. В цей раз знаменитість оприлюднила у своєму Instagram кілька архівних кадрів з минулого року.

Так, на одному з фото красуня лягла на повалене дерево, продемонструвавши струнке тіло, а зокрема довгі ніжки.

Красуня елегантно вигнулася у яскравому бікіні, яке обтягнуло її пишні груди і пружні сідниці.

Зірка поклала одну руку за голову, а другою намагалася прибрати обридлі сухі водорості, які заважали їй позувати.

При цьому волосся модель забрала в тугий пучок.

В пості зірка зізналася, що приймає нібито зручну позу, при цьому створюючи "комфортне" фото. Таке вміння Кендіс назвала професіоналізмом: "Смілива красуня".

Оскільки фото було оприлюднене в сторіз, воно не зібрало багато лайків та коментарів у відкритому доступі, однак, інші пости зірки набирають багато лайків за нетривалий час. Це говорить про те, що Свейнпол дуже популярна.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол позувала в купальнику, який підкреслив її форми. Крім того, верх купального наряду дозволив помилуватися сталевим пресом і стрункою талією знаменитості.

Також зірка з'явилася в джинсових міні-шортах, які відкрили види на стрункі ніжки.

Раніше повідомлялося, що Кендіс Свейнпол постала в міні-білизні, виставивши напоказ розкішне тіло. При цьому зірка елегантно задирала руку, застигнувши в спокусливій позі на камеру.

Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол показала себе в чорному міні-бікіні, яке мінімально прикриває форми. Сама зірка застигла в пікантній позі, демонструючи на камеру, за що її полюбили чоловіки.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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