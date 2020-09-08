Перша рудоволоса модель серед ангелів Victoria's Secret Алексіна Грем вразила мережу чуттєвими кадрами з нової фотосесії

Молода дівчина є відомою британською топ-моделлю. При цьому Алексіна стала Ангелом Victoria's Secret в минулому році і була першою рудоволосою дівчиною, яка коли-небудь ставала Ангелом.

Як відомо красуня вже знімалася для видань Glamour U. S., Teen Vogue, L'officiel, Harper's Bazaar, Marie Claire, InStyle, WWD, Vogue Italia і Vogue Arabia, а також в кампаніях для Burberry, Balmain.

Сама Алексіна вже давно активно веде свою сторінку в Instagram, де з'являються знімки з її повсякденного життя, а також знімки з фотосесій. Цього разу вона блиснула чорно-золотим вбранням, ідеально відтіняє її бронзову шкіру.

Модель чуттєво позувала перед об'єктивом, виставивши груди напоказ:

"🐅Дикі жінки-незрозуміла іскра життя. Вони виділяють свободу і прагнуть до усвідомлення, вони нікому не належать, крім самих себе, але при цьому дають частинку того, хто вони є, кожному, кого вони зустрічають (Ніккі Роу)», - оригінально написала Алексіна.

Ось як реагують фанати:

"Яка маленька😍", "дитина, просто вау", " один з кращих ❤️💔", «Як ми можемо ідентифікувати цих диких жінок і де вони збираються? 🤣 ", "Ох, які ж Діаманти💎", » ви випромінюєте мудрість📺 📺 👠«, » королева краси😍 😍 😍«,»чудова краса і чудовий зовнішній вигляд захоплюють цей вид вау".

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Користувачі Мережі закидали модель компліментами і назвали її кращою серед ангелів Victoria's Secret. Також відзначили, що вона неймовірно красива і сяюча.

У минулому Кендіс Свейнпол працювала на молочно-м'ясній фермі своєї сім'ї. У 15 років вона отримала пропозицію від модельного агентства. У той час дівчина вчилася в коледжі Святої Анни, тому спочатку не погоджувалася на такі пропозиції, втім з часом почала отримувати все більше і більше робочих пропозицій.

У 2018 році вона стала найбільш високооплачуваною моделлю нижньої білизни і купальників в популярній соцмережі Instagram. За один рекламний пост вона отримує 70 тисяч доларів.

Нагадавши, супермодель і ангел Victoria's Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру.

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