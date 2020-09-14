Міністерство фінансів України підготувало проект держбюджету на 2021 рік і направило його на розгляд до Кабміну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

Відомство назвало цей бюджет "бюджетом можливостей для розвитку". У ньому визначені наступні пріоритети:

підвищення мінімальної зарплати;

допомога пенсіонерам 75 + років;

якісна освіта та доступна медицина;

протидія пандемії та COVID-19;

вакцинація;

надійна оборона і безпека;

велике будівництво( дороги), зручна транспортна інфраструктура;

розвиток культури, підтримка спорту;

масштабна цифровізація економіки;

заможні регіони.

"Проект держбюджету на 2021 рік буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно", – пообіцяли в Міністерстві.

У свою чергу, Кабмін України затвердив проект держбюджету на наступний, 2021 рік, повідомив у Facebook представник уряду у ВРУ Василь Мокан.

"Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Кабмін прийняв проект закону "Про державний бюджет України на 2021 рік". Прийняття проекту бюджету відбулося згідно з графіком бюджетного процесу - до 15 Вересня документ повинен бути переданий на розгляд Верховної Ради", – сказано в повідомленні.

Також стало відомо, що Кабмін схвалив проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", в якому йдеться, зокрема, про стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання в умовах карантину.

Крім того, Уряд прийняв проект закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" стосовно питань, пов'язаних з підготовкою проекту закону про Держбюджет України на наступний рік.

Politeka писала, що наступного року Кабмін обіцяє значно підвищити зарплати бюджетникам. Інформація про скорочення оплати бюджетникам виявилася неправдивою. У Міністерстві освіти заявили, що з січня 2021 року в цілому на 30% збільшаться оклади у всіх співробітників, зарплата яких розраховується за єдиною тарифною сіткою.

Ставка вчителя вищої категорії з початку року становитиме 6461 гривень, а з 1 липня - 7001 гривень. Таким чином зарплата педагогів у січні зросте до 12 911 гривень, а з липня - до 13 990 гривень.

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