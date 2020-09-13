В ближайшее время доллар может ослабеть настолько, что лишится статуса самой устойчивой мировой валюты

На сегодняшний день доллар, несомненно, является одной из лидирующих валют на мировом рынке. Однако сейчас его позиции оказались под угрозой из-за серьезных проблем в американской экономике, вызванных масштабным затянувшимся карантином.

О том, какие последствия повлечет за собой этот кризис рассказал аналитик Виталий Сивач, передает РБК-Украина.

«Экономика Соединенных Штатов уже не будет тем локомотивом, которым была последние годы. Инвестиции, накопленные за это время, будут уходить из страны. Это будет давить на доллар и делать его более слабым», рассказал эксперт.

При этом важно отметить, что некоторые страны могут только выиграть от ослабления доллара. В первую очередь речь идет о странах-экспортерах нефти. Однако, своя выгода в таком положении есть и у Украины, которая экспортирует железную руду и зерновые. Сивач пояснил, что при таком раскладе приток доллара в страну вырастет, что может послужить толчком для развития экономики.

Кроме того, у развивающихся стран долги, как правило, в долларах, а это значит, что в случае удешевления валюты размер долга также уменьшится.

«В таком случае развивающиеся страны могут привлекать больше кредитов и за счет этого больше расти», - пояснил эксперт.

Сивач отметил, что в последние 5 лет американские технологические компании активно привлекали инвестиции из других стран, тем самым обеспечивая рост доллара. Однако, из-за растущего двойного дефицита США доверие к американской валюте начало падать. Речь идет о бюджетном дефиците и дефиците текущего счета.

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