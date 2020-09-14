Министерство финансов Украины подготовило проект госбюджета на 2021 год и направило его на рассмотрение в Кабмин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Ведомство назвало этот бюджет "бюджетом возможностей для развития". В нем определены следующие приоритеты:

повышение минимальной зарплаты;

помощь пенсионерам 75+ лет;

качественное образование и доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-19;

вакцинация;

надежная оборона и безопасность;

большое строительство (дороги), удобная транспортная инфраструктура;

развитие культуры, поддержка спорта;

масштабная цифровизация экономики;

состоятельные регионы.

"Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", – пообещали в министерстве.

В свою очередь, Кабмин Украины утвердил проект госбюджета на следующий, 2021 год, сообщил в Facebook представитель правительства в ВРУ Василий Мокан.

"Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Принятие проекта бюджета состоялось согласно графику бюджетного процесса – до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады", – сказано в сообщении.

Также стало известно, что Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", в котором говорится, в частности, о стимулировании экономической активности субъектов хозяйствования в условиях карантина.

Кроме того, правительство приняло проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" касаемо вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Госбюджете Украины на следующий год.

Politeka писала, что в следующем году Кабмин обещает значительно повысить зарплаты бюджетникам. Информация о сокращении оплаты бюджетникам оказалась ложной. В Министерстве образования заявили, что с января 2021 года в целом на 30% увеличатся оклады у всех сотрудников, зарплата которых рассчитывается по Единой тарифной сетке.

Ставка учителя высшей категории с начала года составит 6461 гривен, а с 1 июля - 7001 гривен. Таким образом зарплата педагогов в январе вырастет до 12 911 гривен, а с июля - до 13 990 гривен.

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