Багато зірок стали знаменитими в дитинстві, але деякі домоглися слави тільки в дорослому віці, тому мало хто бачив їх дітьми
Як передає Politeka.net, в мережі опублікували дитячі фото зірок, на яких багатьох з них досить важко впізнати.
Голлівудська діва Анджеліна Джолі народилася в голлівудській родині, тому з дитинства з'являлася на червоній доріжці.
У дитячих фото важко впізнати Памелу Андерсон, яка в юності була дуже милою.
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"Памела Андерсон така дівчинка симпатяшна була», - пишуть люди.
Українська співачка Анна Седокова розчулила дитячим фото в образі україночки.
Ані Лорак в дитинстві теж була милою дитиною.
Актриса Наталі Портман прославилася в дитинстві. З віком вона практично не змінилася.
Емму Уотсон в дитинстві знали багато людей, але сьогодні цікаво спостерігати, як вона змінюється.
А ось Джулія Робертс сильно змінилася. Це видно по фото.
Міла Куніс виросла в Україні. На фото школярка Міла виглядає забавно.
Ще одна мила школярка-українка Регіна Тодоренко.
Чудовою дитиною була красуня Віра Брежнєва, яка виросла в справжнього ангела.
До речі, красуня Марго Роббі в дитинстві була не дуже симпатичною. Але з віком стала справжньою богинею.
Джей Ло здивувала дитячим знімком.
Нагадаємо, що розкішна Дженніфер Лопес влаштувала гарячі танці на жердині і зачарувала виглядом: "досвідчена стриптизерка".
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі прямо на вулиці засвітила форми без нижньої білизни:"така гаряча".
Також Politeka писала, що пекуча Седокова розтанула в обіймах коханця і приголомшила розкутим виглядом: "в саме серце".