Багато зірок стали знаменитими в дитинстві, але деякі домоглися слави тільки в дорослому віці, тому мало хто бачив їх дітьми

Як передає Politeka.net, в мережі опублікували дитячі фото зірок, на яких багатьох з них досить важко впізнати.

Голлівудська діва Анджеліна Джолі народилася в голлівудській родині, тому з дитинства з'являлася на червоній доріжці.

У дитячих фото важко впізнати Памелу Андерсон, яка в юності була дуже милою.

"Памела Андерсон така дівчинка симпатяшна була», - пишуть люди.

Українська співачка Анна Седокова розчулила дитячим фото в образі україночки.

Ані Лорак в дитинстві теж була милою дитиною.

Актриса Наталі Портман прославилася в дитинстві. З віком вона практично не змінилася.

Емму Уотсон в дитинстві знали багато людей, але сьогодні цікаво спостерігати, як вона змінюється.

А ось Джулія Робертс сильно змінилася. Це видно по фото.

Міла Куніс виросла в Україні. На фото школярка Міла виглядає забавно.

Ще одна мила школярка-українка Регіна Тодоренко.

Чудовою дитиною була красуня Віра Брежнєва, яка виросла в справжнього ангела.

До речі, красуня Марго Роббі в дитинстві була не дуже симпатичною. Але з віком стала справжньою богинею.

Джей Ло здивувала дитячим знімком.

Нагадаємо, що розкішна Дженніфер Лопес влаштувала гарячі танці на жердині і зачарувала виглядом: "досвідчена стриптизерка".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі прямо на вулиці засвітила форми без нижньої білизни:"така гаряча".

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