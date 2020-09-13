Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес предстала в образе жгучей танцовщицы

Как сообщает Politeka.net, знаменитость вместе с коллегами отмечает первую годовщину фильма "Стриптизерши", в котором сыграла одну из ключевых ролей. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она опубликовала ролик, чтобы напомнить поклонникам о картине.

Дженнифер Лопес сыграла роль опытной стриптизерши, которая наставляла более молодую коллегу по цеху. В ролике, который разместила звезда, она запечатлена в весьма откровенных нарядах в самый разгар работы. Среди прочего, персонаж актрисы (Рамона), вертится на шесте и заигрывает с клиентами. Самым ярким можно назвать образ из серебристого боди, поверх которого Дженнифер накинула меховую шубу.

Пользователи социальной сети восхитились ее актерским талантом в комментариях:

"Моя мама сказала, что красиво. Определенно"; "Так горжусь вами!!!!! Вы проделали потрясающую работу и показали миру, на что способна невероятно трудолюбивая женщина !! Ничто не может вас остановить💕💕💕"; "Ты прекрасная актриса и я никогда не устану смотреть этот фильм 😍"; "Эта сцена с танцами на шесте такая культовая !! Ты так хорошо выглядишь в этой «зубной нити» 😂😍".

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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