Многие звезды стали знаменитыми в детстве, но некоторые добились славы только во взрослом возрасте, поэтому мало кто видел их детьми

Как передает Politeka.net, в сети опубликовали детские фото звезд, на которых многих из них весьма трудно узнать.

Голливудская дива Анджелина Джоли родилась в голливудской семье, поэтому с детства появлялась на красной дорожке.

В детских фото трудно узнать Памелу Андерсон, которая в юности была очень милой.

«Памела Андерсон, какая девчушка симпатяшная была», - пишут люди.

Украинская певица Анна Седокова умилила детским фото в образе украиночки.

Ани Лорак в детстве тоже была милым ребенком.

Актриса Натали Портман прославилась в детстве. С возрастом она практически не изменилась.

Эмму Уотсон в детстве знали многие, но сегодня интересно наблюдать, как она меняется.

А вот Джулия Робертс сильно поменялась. Это видно по фото.

Мила Кунис выросла в Украине. На фото школьница Мила выглядит забавно.

Еще одна милая школьница – украинка Регина Тодоренко.

Замечательным ребенком была красотка Вера Брежнева, которая выросла в настоящего ангела.

Кстати, красотка Марго Робби в детстве была не очень симпатичной. Но с возрастом стала настоящей богиней.

Джей Ло удивила детским снимком.

Напомним, что роскошная Дженнифер Лопес устроила горячие танцы на шесте и очаровала видом: "опытная стриптизерша".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли прямо на улице засветила формы без нижнего белья: "Такая горячая".

Также Politeka писала, что жгучая Седокова растаяла в объятьях любовника и ошеломила раскованным видом: "В самое сердце".