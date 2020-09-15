Многие звезды стали знаменитыми в детстве, но некоторые добились славы только во взрослом возрасте, поэтому мало кто видел их детьми
Как передает Politeka.net, в сети опубликовали детские фото звезд, на которых многих из них весьма трудно узнать.
Голливудская дива Анджелина Джоли родилась в голливудской семье, поэтому с детства появлялась на красной дорожке.
В детских фото трудно узнать Памелу Андерсон, которая в юности была очень милой.
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«Памела Андерсон, какая девчушка симпатяшная была», - пишут люди.
Украинская певица Анна Седокова умилила детским фото в образе украиночки.
Ани Лорак в детстве тоже была милым ребенком.
Актриса Натали Портман прославилась в детстве. С возрастом она практически не изменилась.
Эмму Уотсон в детстве знали многие, но сегодня интересно наблюдать, как она меняется.
А вот Джулия Робертс сильно поменялась. Это видно по фото.
Мила Кунис выросла в Украине. На фото школьница Мила выглядит забавно.
Еще одна милая школьница – украинка Регина Тодоренко.
Замечательным ребенком была красотка Вера Брежнева, которая выросла в настоящего ангела.
Кстати, красотка Марго Робби в детстве была не очень симпатичной. Но с возрастом стала настоящей богиней.
Джей Ло удивила детским снимком.
Напомним, что роскошная Дженнифер Лопес устроила горячие танцы на шесте и очаровала видом: "опытная стриптизерша".
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли прямо на улице засветила формы без нижнего белья: "Такая горячая".
Также Politeka писала, что жгучая Седокова растаяла в объятьях любовника и ошеломила раскованным видом: "В самое сердце".