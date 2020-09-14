Відому українську співачку Настю Каменських розкритикували за новий образ

Про це передає Politeka з посиланням на сторінку шоу "Танці з зірками" в Instagram.

На відео виконавиця співає другу пісню "A huevo" з майбутнього альбому Ecléctica, який вона записала іспанською мовою, запально танцюючи при цьому.

"Приготуйся танцювати - просто зараз на паркеті # танцысозездами неймовірна NK зі своїм новим запальним хітом 🔥", - сказано в описі до відеоролика.

Українці розкритикували цей виступ співачки, їм не сподобалося те, що, на їхню думку, Настя співає під фонограму. Також Фанати пишуть, що виконавиця невдало вибрала наряд для виступу.

"Таке відчуття що під фонограму! 🤨А у Насті іншого одягу немає ?😂 Вона і на Сніданок , і на танці в одному і тому ж , круто 👌 😅 під фонограму😐", Лєапардови лосини повнять, якщо що 😂 😂 можна було не під фанеру співати на прямому ефірі??? Або для НК це низько напружуватися на такому шоу...? Я в шоці... Була прекрасна Настя Каменських, а стала чорти - NK - що", - пишуть користувачі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від NK / Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 вер 2020 в 3:42 PDT

Politeka писала, що українська співачка Настя Каменських відверто розповіла про стосунки з Потапом. Каменських зізналася, що не котролює свого чоловіка і не перевіряє його телефон. Вона вважає це абсолютно зайвим.

"Я березі себе. Я себе люблю. Мені цього не треба. Навіщо мені зайві проблеми? Це не правильно. Якщо людина захоче віддавати свою енергію іншій людині, я це відчую, мені це не сподобатися, я відпущу на всі чотири сторони", - різко висловилася співачка.

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