Известную украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали за новый образ

Об этом передает Politeka со ссылкой на страницу шоу "Танцы со звездами" в Instagram.

На видео исполнительница поет вторую песню "A huevo" из будущего альбома Ecléctica, который она записала на испанском языке, зажигательно танцуя при этом.

"Приготовься танцевать - просто сейчас на паркете # танцысозвездами невероятная NK со своим новым зажигательным хитом 🔥", – сказано в описании к видеоролику.

Украинцы раскритиковали это выступление певицы, им не понравилось то, что, по их мнению, Настя поет под фонограмму. Также фанаты пишут, что исполнительница неудачно выбрала наряд для выступления.

"Такое ощущение что под фонограмму! 🤨А у Насти другой одежды нет ?😂 Она и на Сніданок , и на Танцы в одном и том же , круто 👌😅 Под фонограмму 😐", Лєапардовы лосины полнят, если что😂😂 Можно было не под фанеру петь на прямом эфире??? Или для НК это низко напрягаться на таком шоу...? Я в шоке... Была прекрасная Настя Каменских, а стала черти - NK- что", – пишут пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Сен 2020 в 3:42 PDT

Politeka писала, что украинская певица Настя Каменских откровенно рассказала об отношениях с Потапом. Каменских призналась, что не котролирует своего мужа и не проверяет его телефон. Она считает єто совершенно лишним.

"Я берегу себя. Я себя люблю. Мне этого не надо. Зачем мне лишние проблемы? Это не правильно. Если человек захочет отдавать свою энергию другому человеку, я это почувствую, мне это не понравиться, я отпущу на все четыре стороны", - резко высказалась певица.

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