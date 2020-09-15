Бразильська модель, колишній Ангел Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо поділилася захоплюючими знімками з відпочинку

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у зірки в Instagram. Модель сиділа на краю яхти посеред моря. На ній був надітий незвичайний купальник, який підкреслив її ідеальну фігурку. Він був досить закритий для нинішніх часів, коли всі вважають за краще одягати екстра-міні. 39-річна зірка доповнила образ красивою хусткою, яку вона пов'язала на голову. Супермодель відпочивала і насолоджувалася гарною погодою, сховавши обличчя за сонцезахисними окулярами.

"Капітан", - підписала знімок зірка.

За півдня її фото зібрало понад 75 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"На краю", "кращий фотограф", "видовищно", "прекрасна принцеса", "Свобода", "Вау! Супер красива! Найкрасивіша у всьому Всесвіті!", "Так чудово", «Алессандра – богиня», «Фантастика», «ідеально», «Белла править», "Королева моря", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Алессандра Аброссіо блиснула принадами на відпочинку. Модель з сім'єю проводила час на Мальдівах і ділилася спокусливими кадрами. На одному з фото красуня позувала в купальнику і довгих літніх брюках. Зірка сиділа в незвичайному кріслі, але погляд шанувальників був прикутий до її апетитних грудей і грайливого розрізу на купальнику.

Нагадаємо, що Алессандра Аброссіо вразила неймовірною фігурою в мікро-бікіні:"як спокусливо".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Аброссіо блиснула найсмачнішими місцями в міні-бікіні:"як троянда".

Також Politeka писала, що Алессандра Аброссіо блиснула найсмачнішими місцями в жаркому бікіні:"ідеальна".