Так і не скажеш, що у зірки двоє дітей

Бразильська модель, колишній ангел Victoria’s Secret, Алессандра Аброссіо, потрапила в об'єктиви камер під час відпочинку

Модель сфотографували в купальнику, коли вона була на пляжі, передає Politeka.net. Відомо, що у красуні двоє дітей, але по фігурі це абсолютно непомітно.

Алессандра була в бікіні гірчичного кольору. Трикутні клаптики тканини натягнулися на грудях, ледь щось прикриваючи - як спокусливо

Маленькі плавки приховали з очей лише найінтимніше, трохи оголивши пружні сідниці.

При цьому, завдяки настільки відвертому вбранню, можна помітити плоский животик зірки.

Завершили образ знаменитості різні аксесуари.

Модель позувала у воді, ефектно виходила на сушу, а також грала у волейбол.

Знімки вийшли дуже гарячими.

"Алессандра Амбросіо насолоджується відпочинком на пляжі в Малібу. Бразильська модель в гірчичному бікіні пограла у волейбол", - написали автори поста.

За годину публікація зібрала понад 60 лайків і трохи коментарів.

"На Крістен Стюарт схожа)", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо постала перед камерою в одному купальнику і з капелюхом на голові. При цьому в руках красуня тримала келих з коктейлем, демонструючи вишуканість навіть в такій простій справі.

"Суботні вібрації", - коротко йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо показалася в синьому купальнику. Красуня перебувала у воді і пливла, показуючи на камеру спину і п'яту точку. Зірка не соромилася показати своє апетитне тіло, захоплюючи видом зверху.

"Пориньте в блюз понеділка", - написала вона.

Нагадавши, вологий ангел Victoria's Secret скинула бікіні, віднявши у чоловіків дар мови

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