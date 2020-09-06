Бразильська модель, колишній ангел Victoria’s Secret, Алессандра Аброссіо, потрапила в об'єктиви камер під час відпочинку
Модель сфотографували в купальнику, коли вона була на пляжі, передає Politeka.net. Відомо, що у красуні двоє дітей, але по фігурі це абсолютно непомітно.
Алессандра була в бікіні гірчичного кольору. Трикутні клаптики тканини натягнулися на грудях, ледь щось прикриваючи - як спокусливо
Маленькі плавки приховали з очей лише найінтимніше, трохи оголивши пружні сідниці.
При цьому, завдяки настільки відвертому вбранню, можна помітити плоский животик зірки.
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Завершили образ знаменитості різні аксесуари.
Модель позувала у воді, ефектно виходила на сушу, а також грала у волейбол.
Знімки вийшли дуже гарячими.
"Алессандра Амбросіо насолоджується відпочинком на пляжі в Малібу. Бразильська модель в гірчичному бікіні пограла у волейбол", - написали автори поста.
За годину публікація зібрала понад 60 лайків і трохи коментарів.
"На Крістен Стюарт схожа)", - написав один з користувачів мережі.
Нагадаємо, Алессандра Амбросіо постала перед камерою в одному купальнику і з капелюхом на голові. При цьому в руках красуня тримала келих з коктейлем, демонструючи вишуканість навіть в такій простій справі.
"Суботні вібрації", - коротко йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо показалася в синьому купальнику. Красуня перебувала у воді і пливла, показуючи на камеру спину і п'яту точку. Зірка не соромилася показати своє апетитне тіло, захоплюючи видом зверху.
"Пориньте в блюз понеділка", - написала вона.
Нагадавши, вологий ангел Victoria's Secret скинула бікіні, віднявши у чоловіків дар мови
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