Російський співак Філіп Кіркоров зворушливо привітав свого колегу Артура Пірожкова з днем народження

Як повідомляє Politeka.net, 10 вересня Олександру Ревві (справжнє ім'я) виповнюється 46 років. Поп-король естради опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" рідкісний спільний кадр з іменником.

На знімку Філіп Кіркоров позує в чорно-білому образі, який складається зі спортивної куртки, смугастої футболки зі спортивних штанів. Виконавець обіймає за плечі Олександра, вбраного в чорний смокінг з "метеликом". Обидві зірки посміхаються і торкаються руками, обвішаними перснями.

"Саша-енерджайзер, з днем Народження Тебе! @arthurpirozhkov, нехай твоя батарейка життєвої енергії завжди буде заряджена на 100% 🔋Будь завжди молодий і душею, і тілом 💪 🏽 за тебе зморшки нехай набирає # бабушкалегкогоповедения 🧙 🏼 а ти всіх перетанцуй! У тебе так класно це виходить! Нехай твоя сім'я радує тебе і любить як короля 👑 ура!",- побажав Кіркоров.

У коментарях шанувальники теж привітали Артура Пирожкова зі святом і залишили багато приємних побажань:

"Побралися?"; "Вау, у мене, виходить, в один день з Артуром день народження?!😁 Ну клас!! Нехай ми з ним Будемо Здорові☺!!"; "Неможливо бути енерджайнестерее вас, Філіп🔥 🔥 👏❤️"; " клас! Красунчики-друзі! 😍 Приєднуємося до Вашого чудового 🔥 дружнього привітання @arthurpirozhkov 🎂! Радості, любові, здоров'я Саші 🌟! Нехай щастя буде постійним, а удача і успіх незмінні!🎉".

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