Усі люди як люди, а тут цар завітав

Російський виконавець Філіп Кіркоров здивував новим епатажним образом

Як передає Politeka.net, знімком артист поділився на своїй сторінці в «Instagram».

На фото Кіркором зображений поруч з Іван Ургантом і репером Давою. І тоді як двоє останні одягнені в стандартні чоловічі костюми, то Король російської естради відзначився.

Кіркоров позує в довгій золотистій мантії і монаршеской шапці.

Відзначимо, таке вбрання стало несподіванкою для бувалих фанатів Кіркорова.

"Клоуни", "попадя поруч з Ургантом", Кіркоров перевтілився в царя", "схаменися клоун! Тобі скільки років! Павич! Чи ні, 🐓!", "Всі люди як люди, а тут цар завітав", "до нового року ще далеко що з Філіпом?", "Урганта видно налякали своїм прикидом", "люстри не знесли в Останкіно короною?", "Схожий на Діда Мороза😍", "ще один претендент на "Жінка року"!!!😁", "А що з Філіпом?", "Ось це поворот!!🔥» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Кіркоров розбурхав зовнішністю після відпустки: "починається старечий вік, коли...".

Також Politeka писала, що Кіркоров побешкетував на камеру з Артуром Пирожковим і ошелешив заявою: "у тебе так класно це виходить...".

А ще Politeka повідомляла, що щасливий Кіркоров в обнімку з Ані Лорак приймає привітання:"нагорода заслужено ваша".