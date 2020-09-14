Розкрито подробиці нарахування українцям відразу двох пенсій

Про це пише Обозреватель.

Так, Уряд планує розробити нововведення, за якими українці при виході на заслужений відпочинок отримуватимуть по дві виплати.

За умови, якщо такі нововведення будуть розроблені Кабміном до кінця року, українцям доведеться платити додатковий внесок зі своїх зарплат, щоб мати можливість отримувати нову виплату.

Глава Кабміну Денис Шмигаль зазначив. що накопичувальні пенсії будуть виплачувати разом із солідарними, які існують сьогодні.

"Коли ти виходиш на пенсію, то можна цей бонус відразу зняти, а можна його розтягнути в часі", – розкрив він нюанси.

Якщо щомісяця відкладати на накопичувальний рахунок по 7% від щомісячної зарплати, то на заслуженому відпочинку українці можуть отримувати додаткову виплату в розмірі 10,2% від останньої зарплати. Якщо зарплата по 20 тисяч, то можна буде отримати по 2 тисячі додатково.

Раніше ми розповідали про проблеми при виплаті пенсій одній з категорії українців.

Так, з такими проблемами незабаром зіткнуться жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Пенсіонери, які сьогодні проживають в ОРДЛО і які отримують місцеві пенсії, можуть їх втратити, якщо виявилися непрацездатні і не змогли зняти свої виплати або отримати їх у листоноші протягом 6 місяців.

Крім цього, жителі скаржаться на складнощі, які виникають при оформленні довіреності на отримання пенсії іншими особами.

Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей.

Як повідомляла Politeka, зарплата в Україні зросте, 11 тисяч не межа.

Також Politeka писала, що українців порадували новими пенсіями, хто отримає надбавки.