Російський актор Микола Добринін, який став популярним після ролі Мітяя в "Сватах", продовжує радувати глядачів

Про це пише місцеве видання Боровицькі відомості.

Зірка російського кіно Микола Добринін вирішив не зупинятися на успіху після ролі в "Сватах", і підшукав собі нову роботу.

За інформацією місцевих ЗМІ, посивілий Микола Добринін засвітився в Нижегородській області.

Зокрема, з 24 серпня на території Нижегородської області йдуть зйомки художнього серіалу "Перекотиполе", в яких також бере участь і різко постарілий Мітяй з "Сватів".

Поки невідомо, чому 57-річний Микола Добринін перестав приховувати свою сивину. Але як пишуть місцеві ЗМІ, в новому серіалі "Перекотиполе" актор зіграє одну з головних ролей.

Раніше ми розповідали, як Мітяй з "Сватів" повідомив про диво після довгих молитов про дитину.

Актор зізнався, що дуже сильно хотів дитину, але у них з дружиною Катериною Комісаровою нічого не виходило. Одного разу актор поїхав до Сирії, де знімав інтерв'ю в монастирі Святої Фекли. Матінка Пелагея, яка давала йому інтерв'ю, змогла допомогти в його біді.

Актор зізнався, що звернувся до жінки за допомогою, і вона створила диво. І через півтора місяці Микола Добринін вже оголосив про швидке поповнення в родині.

Нагадаємо, що велика втрата наздогнала "Сватів", серіал залишився без улюбленої зірки: "у новому сезоні...".

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