Российский актер Николай Добрынин, ставший популярным после роли Митяя в "Сватах", продолжает радовать зрителей
Об этом пишет местное издание Боровичские ведомости.
Звезда российского кино Николай Добрынин решил не останавливаться на успехе после роли в "Сватах", и подыскал себе новую работу.
По информации местных СМИ, поседевший Николай Добрынин засветился в Нижегородской области.
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В частности, с 24 августа на территории Нижегородской области идут съемки художественного сериала "Перекати поле", в которых также участвует и резко постаревший Митяй из "Сватов".
Пока неизвестно, почему 57-летний Николай Добрынин перестал скрывать свою седину. Но как пишут местные СМИ, в новом сериале "Перекати поле" актер сыграет одну из главных ролей.
Ранее мы рассказывали, как Митяй из "Сватов" сообщил о чуде после долгих молитв о ребенке.
Актер признался, что очень сильно хотел ребенка, но у них с женой Екатериной Комисаровой ничего не получалось. Однажды актер поехал в Сирию, где снимал интервью в монастыре Святой Феклы. Матушка Пелагея, которая давала ему интервью, смогла помочь в его беде.
Актер признался, что обратился к женщине за помощью, и она сотворила чудо. И спустя полтора месяца Николай Добрынин уже объявил о скором пополнении в семье.
Напомним, что большая потеря настигла "Сватов", сериал остался без любимой звезды: "В новом сезоне...".
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