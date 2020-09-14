Российский актер Николай Добрынин, ставший популярным после роли Митяя в "Сватах", продолжает радовать зрителей

Об этом пишет местное издание Боровичские ведомости.

Звезда российского кино Николай Добрынин решил не останавливаться на успехе после роли в "Сватах", и подыскал себе новую работу.

По информации местных СМИ, поседевший Николай Добрынин засветился в Нижегородской области.

В частности, с 24 августа на территории Нижегородской области идут съемки художественного сериала "Перекати поле", в которых также участвует и резко постаревший Митяй из "Сватов".

Пока неизвестно, почему 57-летний Николай Добрынин перестал скрывать свою седину. Но как пишут местные СМИ, в новом сериале "Перекати поле" актер сыграет одну из главных ролей.

Ранее мы рассказывали, как Митяй из "Сватов" сообщил о чуде после долгих молитв о ребенке.

Актер признался, что очень сильно хотел ребенка, но у них с женой Екатериной Комисаровой ничего не получалось. Однажды актер поехал в Сирию, где снимал интервью в монастыре Святой Феклы. Матушка Пелагея, которая давала ему интервью, смогла помочь в его беде.

Актер признался, что обратился к женщине за помощью, и она сотворила чудо. И спустя полтора месяца Николай Добрынин уже объявил о скором пополнении в семье.

Напомним, что большая потеря настигла "Сватов", сериал остался без любимой звезды: "В новом сезоне...".

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