У Вінниці та Харкові для населення подешевшали опалення та гаряча вода

Так, через зниження вартості газу, у Вінниці середню вартість 1 Гкал тепла зменшили на 76 гривень, передавати Politeka з посиланням на dom.ria.

Для місцевих жителів запропонували наступні тарифи: 1822,45 грн за 1 Гкал (без ЦТП і ІТП); 1861,06 грн за 1 Гкал (з ЦТП); 1914,43 грн за 1 Гкал (з ІТП).

Крім того, з 10 вересня зменшаться тарифи на гарячу воду і тепло для жителів Харкова, повідомляє Vgorode, посилаючись на КП"Харківські теплові мережі".

Повідомляється, що опалення стало дешевше для:

населення - на 3,26%;

бюджетних установ - на 16,42%;

релігійних організацій - на 10,75%;

інших споживачів — на 16,16%.

Гаряча вода стала дешевшою за умови підключення рушникосушок до систем централізованого постачання гарячої води на 13,53%, при відсутності рушникосушок — на 6,6%.

Politeka писала, що протягом опалювального сезону 2020 - 2021 років тарифи на опалення можуть кардинально змінитися. Зокрема, тарифи на опалення можуть зрости на 15-16%. Причина можливого зростання тарифів на опалення в Україні – досить ймовірне подорожчання газу для підприємств комунальної теплоенергетики. Експерти розповіли для журналістів оглядача, що вартість газу може збільшитися з 5,8 грн до 7 грн. за кубометр.

Оскільки в структурі тарифу на теплопостачання питома вага подачі газу дуже висока, то після подорожчання палива слід чекати 15-16% підвищення цього тарифу. Що ж стосується платіжок, то в них це буде відображено наступним чином: Обігрів однокімнатної квартири на початку опалювального сезону обійдеться приблизно 1100 грн, а в середині зими ціна може збільшитися 1300 грн.

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