В Виннице и Харькове для населения подешевели отопление и горячая вода

Так, из-за снижения стоимости газа, в Виннице среднюю стоимость 1 Гкал тепла уменьшили на 76 гривен, передает Politeka со ссылкой на dom.ria.

Для местных жителей предложили следующие тарифы: 1822,45 грн за 1 Гкал (без ЦТП и ИТП); 1861,06 грн за 1 Гкал (с ЦТП); 1914,43 грн за 1 Гкал (с ИТП).

Кроме того, с 10 сентября уменьшатся тарифы на горячую воду и тепло для жителей Харькова, сообщает Vgorode, ссылаясь на КП "Харьковские тепловые сети".

Сообщается, что отопление стало дешевле для:

населения — на 3,26%;

бюджетных учреждений — на 16,42%;

религиозных организаций — на 10,75%;

других потребителей — на 16,16%.

Горячая вода стала дешевле при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованной поставки горячей воды на 13,53%, при отсутствии полотенцесушителей — на 6,6%.

Politeka писала, что в течение отопительного сезона 2020 - 2021 годов тарифы на отопление могут кардинально измениться. В частности, тарифы на отопление могут вырасти на 15-16%. Причина возможного роста тарифов на отопление в Украине – весьма вероятное подорожание газа для предприятий коммунальной теплоэнергетики. Эксперты рассказали для журналистов Обозревателя, что стоимость газа может увеличиться с 5,8 грн до 7 грн. за кубометр.

Поскольку в структуре тарифа на теплоснабжение удельный вес подачи газа очень высок, то после подорожания топлива следует ждать 15-16% повышения этого тарифа. Что же касается платежек, то в них это будет отображено следующим образом: обогрев однокомнатной квартиры в начале отопительного сезона обойдется примерно 1100 грн, а в середине зимы цена может увеличиться 1300 грн.

Украинцев заставят вернуть деньги-соцпомощь, в Кабмине приняли жесткое решение: "начиная с 2016 года".

Украинцы могут лишиться выплат из-за своих соседей, детали жесткого решения: "отменить субсидию..."

Новые правила получения субсидий: украинцев предупредили о важном нюансе, "можно лишиться выплат..."