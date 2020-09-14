В Виннице и Харькове для населения подешевели отопление и горячая вода
Так, из-за снижения стоимости газа, в Виннице среднюю стоимость 1 Гкал тепла уменьшили на 76 гривен, передает Politeka со ссылкой на dom.ria.
Для местных жителей предложили следующие тарифы: 1822,45 грн за 1 Гкал (без ЦТП и ИТП); 1861,06 грн за 1 Гкал (с ЦТП); 1914,43 грн за 1 Гкал (с ИТП).
Кроме того, с 10 сентября уменьшатся тарифы на горячую воду и тепло для жителей Харькова, сообщает Vgorode, ссылаясь на КП "Харьковские тепловые сети".
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Сообщается, что отопление стало дешевле для:
населения — на 3,26%;
бюджетных учреждений — на 16,42%;
религиозных организаций — на 10,75%;
других потребителей — на 16,16%.
Горячая вода стала дешевле при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованной поставки горячей воды на 13,53%, при отсутствии полотенцесушителей — на 6,6%.
Politeka писала, что в течение отопительного сезона 2020 - 2021 годов тарифы на отопление могут кардинально измениться. В частности, тарифы на отопление могут вырасти на 15-16%. Причина возможного роста тарифов на отопление в Украине – весьма вероятное подорожание газа для предприятий коммунальной теплоэнергетики. Эксперты рассказали для журналистов Обозревателя, что стоимость газа может увеличиться с 5,8 грн до 7 грн. за кубометр.
Поскольку в структуре тарифа на теплоснабжение удельный вес подачи газа очень высок, то после подорожания топлива следует ждать 15-16% повышения этого тарифа. Что же касается платежек, то в них это будет отображено следующим образом: обогрев однокомнатной квартиры в начале отопительного сезона обойдется примерно 1100 грн, а в середине зимы цена может увеличиться 1300 грн.
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