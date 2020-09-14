Українцям пояснили, за яких умов вони ризикують втратити свої гроші

Про це пише Finance.ua.

За словами експертів, махінації з банкоматами досі актуальні серед фінансових шахраїв, тому майже кожен п'ятий аферист (16%) вибирає саме цей метод, щоб залишити українців без особистих грошей.

Незначна частка злодіянь на території України припадає на POS-термінали (8%) і системи дистанційного банківського обслуговування (5%).

Якщо в першому кварталі поточного року зловмисники викрали через банкомати 540 тисяч, то в другому їм вдалося вкрасти 503 тисячі.

В цілому, в Україні серед аферистів популярні три види злочинів з банкоматами, які спрямовані як на власників карт, так і на самі банки.

Скіммінг - вид афери, коли зловмисники встановлюють спецобладнання на банкомат (кардрідер), за допомогою якого вони фіксують пін-коди українців при проведенні операцій.

Якщо в перші місяці карантину не було зафіксовано жодного такого злочину, то після ослаблення обмежень встановлено 19 подібних випадків.

Кеш-треппінг - коли на отвір для видачі готівки встановлюються пристрої, через які неможливо забрати готівку.

Крім цього, зловмисники продовжують здійснювати фізичні атаки на банкомати, намагаючись заволодіти грошима. Але в 2020 році все менше фіксується подібних випадків.

Раніше ми розповідали про проблеми з банківськими картками в ПриватБанку.

Клієнтка поскаржилася, що замовила собі нову карту для виплат, але активувати її не можна навіть через банкомат.

"Активація карти з фото доставленої кур'єром можлива через Приват24 меню «гаманець» вибравши карту до якої буде прив'язана нова з фото, після чого потрібно перейти в меню налаштувань карти і вибрати «перевипустити карту». Дійсно, Також цю операцію можна зробити у відділенні і це не обов'язково, адже в мобільному додатку або веб версії Приват24 Ви можете здійснити цю операцію в кілька кліків не виходячи з дому", - відреагував на скаргу співробітник банку в коментарях.

Інший клієнт розповів, що йому ПриватБанк і зовсім відмовив у перевипуску картки для виплат, не озвучивши йому причини для такого рішення.

Нагадавши, гроші на рахунки не повертають, ПриватБанк попередив українців про неприємності

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк блокує карти, є ризик залишитися без грошей в будь-який момент.

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