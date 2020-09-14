Украинцам объяснили, при каких условиях они рискуют потерять свои деньги

Об этом пишет Finance.ua.

По словам экспертов, махинации с банкоматами до сих пор актуальны среди финансовых мошенников, поэтому почти каждый пятый аферист (16%) выбирает именно этот метод, чтобы оставить украинцев без личных денег.

Незначительная доля злодеяний на территории Украины приходится на POS-терминалы (8%) и системы дистанционного банковского обслуживания (5%).

Если в первом квартале текущего года злоумышленники похитили через банкоматы 540 тысяч, то во втором им удалось украсть 503 тысячи.

В целом, в Украине среди аферистов популярны три вида преступлений с банкоматами, которые направлены как на держателей карт, так и на сами банки.

Скимминг - вид аферы, когда злоумышленники устанавливают спецоборудование на банкомат (кардридер), с помощью которого они фиксируют пин-коды украинцев при проведении операций.

Если в первые месяцы карантина не было зафиксировано ни одного такого преступления, то после ослабления ограничений установлено 19 подобных случаев.

Кэш-треппинг – когда на отверстие для выдачи наличных устанавливаются устройства, из-за которых невозможно забрать наличку.

Помимо этого, злоумышленники продолжают совершать физические атаки на банкоматы, пытаясь завладеть деньгами. Но в 2020 году все меньше фиксируется подобных случаев.

Ранее мы рассказывали о проблемах с банковскими картами в ПриватБанке.

Клиентка пожаловалась, что заказала себе новую карту для выплат, но активировать ее нельзя даже через банкомат.

"Активация карты с фото доставленной курьером возможна через Приват24 меню «Кошелек» выбрав карту к которой будет привязана новая с фото, после чего нужно перейти в меню настроек карты и выбрать «Перевыпустить карту». Действительно, Также эту операцию можно сделать в отделении и это не обязательно, ведь в мобильном приложении или веб версии Приват24 вы можете осуществить эту операцию в несколько кликов не выходя из дома", - отреагировал на жалобу сотрудник банка в комментариях.

Другой клиент рассказал, что ему ПриватБанк и вовсе отказал в перевыпуске карты для выплат, не озвучив ему причины для такого решения.

Напомним, деньги на счета не возвращают, ПриватБанк предупредил украинцев о неприятностях

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует карты, есть риск остаться без денег в любой момент.

Также Politeka писала, что блокировка зарплатных карт в ПриватБанке, страшный сон украинцев сбывается.