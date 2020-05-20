Популярна модель Хайді Клум, яка раніше була одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, без сорому засвітила свої принади перед перукарем

Провокаційне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото красуня Клум сидить на стільці в досить дивному одязі. На ній надіті колготки в січтоку, туфлі на підборах і ліфчик, який ледве прикриває її пишні груди. Крім цього, на Хайді надіта маска, а на її волоссі красується фольга. Поряд з моделлю стоїть перукар, який тримає парасольку з дірками, крізь які простягає руки до волосся моделі.

«Ми знайшли спосіб зробити це. Соціальна дистанція», - підписала знімок модель, натякаючи на те, що таким чином перукар фарбує волосся.

Фото носило жартівливий характер, але шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки, залишивши їй масу компліментів під фото.

«Це жарт, правда?», «Ця поза робить ваші ноги ще довше», «Який сенс в парасольці?», «Любимо впевнену в собі жінку.. Хайді прекрасна як завжди», «Тіло 25-річної. Ти дивовижна», «Геніально», - пишуть користувачі мережі.

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