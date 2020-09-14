Меган Маркл дала новий привід для обговорення своєї персони

Про це пише тематичне видання Elle.

Так, колишня герцогиня порадувала своїх фанатів надихаючою і стильною появою на публіці.

Останнім часом ЗМІ все частіше говорять про Меган Маркл, тому її кожна поява на публіці - ціла подія для шанувальників.

Крім цього, у фанатів колишніх герцогів з'явилася можливість заглянути в розкішний особняк Меган Маркл і принца Гаррі в США. Зокрема, екс-зірка Голлівуду вирішила приєднатися до віртуальної відеоконференції благодійною організацією Smart Works, з якою вона працювала в якості старшого члена королівської сім'ї і кураторство над якою вона зберегла після втечі з палацу.

Для ефектного "повернення" Меган Маркл вибрала строгий костюмний жакет білосніжного відтінку, який вона поєднувала з шовковим топом кавового відтінку.

Під час відеоконференції Меган Маркл сказала учасницям, що «впевненість у собі — це найкращий аксесуар, який може носити жінка», і закликала їх знайти красу всередині.

Крім нового образу і округленого обличчя Меган Маркл, шанувальникам вдалося розгледіти інтер'єр розкішного особняка колишніх герцогів. Але колишній герцогині однозначно вдалося заткнути за пояс свою суперницю Кейт Міддлтон.

Раніше стало відомо, за скільки Меган Маркл і принц Гаррі готові покинути свій будинок.

Згідно з документом, який був опублікований в мережі, колишні герцоги Сассекські запитують за один свій виступ на публіці (онлайн-спікери) до мільйона доларів.

У запрошувальному листі організатори віртуального Заходу повинні прописати заздалегідь для Меган Маркл і принца Гаррі умови їх участі і суму гонорару.

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