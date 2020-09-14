Меган Маркл дала новый повод для обсуждения своей персоны

Об этом пишет тематическое издание Elle.

Так, бывшая герцогиня порадовала своих фанатов вдохновляющим и стильным появлением на публике.

В последнее время СМИ все чаще говорят о Меган Маркл, поэтому ее каждое появление на публике - целое событие для поклонников.

Помимо этого, у фанатов бывших герцогов появилась возможность заглянуть в роскошный особняк Меган Маркл и принца Гарри в США. В частности, экс-звезда Голливуда решила присоединиться к виртуальной видеоконференции благотворительной организацией Smart Works, с которой она работала в качестве старшего члена королевской семье и кураторство над которой она сохранила после побега из дворца.

Для эффектного "возвращения" Меган Маркл выбрала строгий костюмный жакет белоснежного оттенка, который она сочетала с шелковым топом кофейного оттенка.

Во время видеоконференции Меган Маркл сказала участницам, что «уверенность в себе — это лучший аксессуар, который может носить женщина», и призвала их найти красоту внутри.

Кроме нового образа и округлившегося лица Меган Маркл, поклонникам удалось разглядеть интерьер роскошного особняка звездной пары. Но бывшей герцогине однозначно удалось заткнуть за пояс свою соперницу Кейт Миддлтон.

Ранее стало известно, за сколько Меган Маркл и принц Гарри готовы покинуть свой дом.

Согласно документу, который был опубликован в сети, бывшие герцоги Сассекские запрашивают за одно свое выступление на публике (онлайн-спикеры) до миллиона долларов.

В пригласительном письме организаторы виртуального мероприятия должны прописать заранее для Меган Маркл и принца Гарри условия их участия и сумму гонорара.

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