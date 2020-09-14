У зоні ризику опинилися три пари, але одній пощастило найменше

Так, у неділю, 13 вересня в ефір вийшов третій випуск нового сезону проекту "Танці з зірками". Його темою стала любов у всіх її проявах, тому всі учасники шоу танцювали для близьких людей. Одній парі все ж менше інших вдалося продемонструвати щирі й серйозні почуття - і це виявилися співачка Слава Камінська і її партнер Дмитро Дікусар. Вони виконали контемпорарі під пісню Ірини Білик "Нас нет", набравши 25 балів.

До речі, Дікусар, вже танцював під цей трек з Іриною Білик і погодився знову виконати танець під нього тільки зі Славою Камінською.

Крім того, на межі вильоту опинилися Арам Арзуманян з Тонею Руденко, А також Аlyona Аlyona і Юрій Гурич, в "любов" яких найменше повірили журі і глядачі.

Лідерами ж турнірної таблиці стали Санта Дімопулос і Юлія Саніна з 37 балами.

Нагадаємо, тиждень тому проект залишили ведучий Дмитро Танкович і вагітна Ілона Гвоздьова.

Раніше ми повідомляли, хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився своїми прогнозами після першого ефіру шоу. Він назвав три пари, які, на його думку, є претендентами на перемогу.

«10-ку ставити є кому, але поки рано, - поділився Влад. - Мене дуже здивувала Санта Дімопулос. Технічно - ну майже бездоганно, як для першого ефіру - я б сказав неймовірно". Також хореограф відзначив номери Надії Мейхер і Тараса Цимбалюка, додавши, що, звичайно ж, ситуація ще може змінитися.

Нагадавши, несподіване фото з "Танців з зірками" наробило шуму в мережі: "переможець практично відомий"

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