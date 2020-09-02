Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«🔥 какой выберешь ты?» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Андраде позирует в кожаном плаще, который решила эффектно распахнуть. Под ним, как можно заметить, у певицы лишь облегающий боди и цепи.
На других кадрах Андраде позирует все в том же наряде, элегантно присев. Дополняли образ знаменитости красивый макияж и прическа.
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«Ой-ой-ой, горячо то как», «вау, это очень круто», «Ти конечно огонь, как ни крути. Но твою ж на лево... Что это надето?😧 Короче говоря, я выбираю второе», «никого красивее я не видела», «образ пушка», «боже, ты прекрасна», «ух ты, какая красота», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, украинская исполнительница Мишель Андраде поразила роскошью в красивом наряде
Девушка была в тесном корсете бежевого цвета, который подчеркнул ее небольшую, но аккуратную грудь. Сверху красотка накинула яркий розовый пиджак.
Напомним, что Мишель Андраде рванула с дочерью Потапа в Одессу и соблазнила пикантным разрезом: «Теперь я буду…».
Как сообщала Politeka, подопечная Потапа с игривым декольте сжала руки, показав упругие формы: «Ох, как здорово!».
Также Politeka писала, что Мишель Андраде сверкнула упругостями в пикантных позах: идеальный ракурс.