Такой вы ее еще не видели

Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«🔥 какой выберешь ты?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Андраде позирует в кожаном плаще, который решила эффектно распахнуть. Под ним, как можно заметить, у певицы лишь облегающий боди и цепи.

На других кадрах Андраде позирует все в том же наряде, элегантно присев. Дополняли образ знаменитости красивый макияж и прическа.

«Ой-ой-ой, горячо то как», «вау, это очень круто», «Ти конечно огонь, как ни крути. Но твою ж на лево... Что это надето?😧 Короче говоря, я выбираю второе», «никого красивее я не видела», «образ пушка», «боже, ты прекрасна», «ух ты, какая красота», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, украинская исполнительница Мишель Андраде поразила роскошью в красивом наряде

Девушка была в тесном корсете бежевого цвета, который подчеркнул ее небольшую, но аккуратную грудь. Сверху красотка накинула яркий розовый пиджак.

Напомним, что Мишель Андраде рванула с дочерью Потапа в Одессу и соблазнила пикантным разрезом: «Теперь я буду…».

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа с игривым декольте сжала руки, показав упругие формы: «Ох, как здорово!».

Также Politeka писала, что Мишель Андраде сверкнула упругостями в пикантных позах: идеальный ракурс.