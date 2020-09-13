Українська виконавиця Настя Каменських влаштувала пікантне дефіле на камеру, показавши топ гарячих образів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Який наряд вам подобається найбільше?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Каменських спершу позує в приспущеній сорочці, доповнивши образ окулярами та рюкзаком.

Другий наряд Каменських ще спекотніше: знаменитість вийшла в міні-спідниці, напівпрозорому топі й ефектній білизні.

Третій наряд Каменських був найбільш відвертим, адже красуня вийшла на камеру в одному купальнику і шортах, поступово натягуючи на себе білосніжну сорочку.

«Ти прекрасна, але зняла б шорти, і була б супер», «дуже сексі», «Настя ну перестань вершити своєю мовою...», «Настя, жги», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що українська співачка Настя Каменських заінтригувала фанатів образом в одній білизні.

Після схуднення увага до зірки прикута особливо гостро. Варто артистці поправитися хоч на кілограм або ж схуднути назад, як її тут же завалілвают критикою в мережі, відзначаючи, що в реальному житті та на відео співачка виглядає зовсім не так, як на постановочних кадрах.

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

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