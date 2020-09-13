Українська виконавиця Настя Каменських влаштувала пікантне дефіле на камеру, показавши топ гарячих образів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Який наряд вам подобається найбільше?» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Каменських спершу позує в приспущеній сорочці, доповнивши образ окулярами та рюкзаком.
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Другий наряд Каменських ще спекотніше: знаменитість вийшла в міні-спідниці, напівпрозорому топі й ефектній білизні.
Третій наряд Каменських був найбільш відвертим, адже красуня вийшла на камеру в одному купальнику і шортах, поступово натягуючи на себе білосніжну сорочку.
«Ти прекрасна, але зняла б шорти, і була б супер», «дуже сексі», «Настя ну перестань вершити своєю мовою...», «Настя, жги», - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що українська співачка Настя Каменських заінтригувала фанатів образом в одній білизні.
Після схуднення увага до зірки прикута особливо гостро. Варто артистці поправитися хоч на кілограм або ж схуднути назад, як її тут же завалілвают критикою в мережі, відзначаючи, що в реальному житті та на відео співачка виглядає зовсім не так, як на постановочних кадрах.
Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.
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