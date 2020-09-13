Популярна модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, підкорила спортивним образом в обтягуючому одязі

Як повідомляє Politeka.net, знаменита красуня виклала спекотне фото на своїй сторінці в "Instagram". Зірка відображена в знаменитому районі Лос-Анжелеса - Беверлі Хіллз, ймовірно, вона вибралася на прогулянку або пробіжку. Дівчина сфотографувалася на тротуарі в мініатюрному жовтому топі, який обтягнув її пишні груди, а також спортивні шорти - вони зробили акцент на струнких стегнах.

На знімку Кім виставила одну ногу вперед, трохи відстовбурчивши п'яту точку в сторону, рукою ж вона поправила пасмо волосся біля вуха. Розпущене волосся красуні вільно струмують по плечу. У такому вигляді Лі змусила милуватися своєю ідеальною фігурою і пласким животиком.

"Ставай краще, і ти приваблюєш краще", - підписала модель свою фотографію.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від такого виду і в коментарях засипали Кім Лі приємними компліментами:

"Погана крихітка"; "позитивна сила"; " Гаряча, як вогонь!!! Виглядає абсолютно приголомшливо! 😋 😋 😋 😋 😋 "; "З цим жовтим верхом-ти просто моя сонячна крихта"; " приголомшливо красиво😍❤️🌹 🔥"; "найсексуальніша дівчина в світі"; "гарного дня, королева";" це дійсно правда. Я захоплююся вашою пристрастю і самовіддачею. Плюс ти теж чудова".

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