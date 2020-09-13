Міністерство фінансів змінило процедуру виплати соціальної допомоги громадянам

Як передає Politeka.net, прес-служба відомства повідомила на офіційному сайті про запуск нової платформи, яка передбачає трьохетапну перевірку одержувачів. При цьому бюджет на виплату субсидій на наступний рік сильно урізали.

У повідомленні наголошується, самі механізми перевірки принципово не змінили, але вдосконалили. Вже в 2020 році чиновники почнуть шукати порушників, які незаконно отримують соцдопомогу, починаючи з 2016 року. Крім того, відтепер недобросовісним українцям буде складніше обдурити державну систему.

Перевірку проводитимуть у три етапи: до призначення виплати, безпосередньо при отриманні грошей, а також протягом трьох років після того, як громадянина позбавлять соціальної допомоги. Чиновники почнуть збирати інформацію про джерела доходів, транспортні засоби, документи, порушення українського кордону, митні процедури з транспорту або запчастин, виплату штрафів за адміністративні або кримінальні правопорушення.

Міністерство фінансів не перевірятиме одержувачів самостійно, але зможе давати рекомендації щодо скасування виплат. При виявленні помилки дані повторно перевіряють і вже після цього приймають рішення. У разі підтвердженого порушення провинилися українців змусять повернути гроші, незаконно отримані в якості субсиидии або іншої фінансової допомоги. Якщо ж порушник відмовиться-справу передадуть до суду, який може примусити не тільки виплати повну суму, а й сплатити судові витрати.

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